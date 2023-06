Pd Lazio: via all'era del "volemose bene". Leodori segretario, tre under 40 i vice. De Angelis presidente

Daniele Leodori è stato proclamato segretario del Pd Lazio dall'assemblea regionale, che si è riunita a Spazio 900 all'Eur per ratificare il risultato delle primarie del 18 giugno e distribuire gli incarichi. L'ex assessore al bilancio della giunta Zingaretti ha scelto come suoi vice tre (quasi) under 35. Il "quasi" è d'obbligo perché, oltre a Ludovico Di Traglia (1995) e Valeria Campagna (1997), è stata scelta anche Alessandra Troncarelli (ex assessora regionale, attuale consigliera a Viterbo), classe 1987.

Al via la stagione di Daniele Leodori segretario del Pd Lazio

In occasione della prima assemblea regionale del Pd dopo il congresso, è stata scelta una location grande, che potesse contenere la moltitudine di iscritti e amministratori locali che hanno voluto essere presenti al primo atto della nuova stagione del partito regionale. Dopo la batosta alle elezioni regionali di febbraio, preceduta dal fallimento dell'alleanza con il M5S e seguita dalla tragica morte del senatore Bruno Astorre, il Pd Lazio inaugura la stagione della pace, del "volemose bene". Tutti hanno appoggiato Leodori, che di conseguenza ha tenuto ampie le maglie delle nomine, mantenendo però anche le promesse fatte sul coinvolgimento dei più giovani.

Presidente Francesco De Angelis. Tre under 40 vicesegretari

Per questo, se da una parte è stato nominato presidente Francesco De Angelis, leader indiscusso del partito a Frosinone e capace di portare ai gazebo in Ciociaria più elettori e iscritti di quanto non siano stati in grado di portare a Roma nord o Roma est, dall'altra Leodori ha aperto la porta della sua segreteria a tre figure giovani, di cui due donne. La 26enne e consigliera di Latina Valeria Campagna, già in direzione nazionale. Il segretario dei Giovani Democratici del Lazio, 28 anni, Ludovico Di Traglia. E l'ex assessora al sociale e ora consigliera comunale di Viterbo, Alessandra Troncarelli, la più grande con i suoi 36 anni. Vicepresidenti sono stati eletti la consigliera municipale del II Arianna Camellini (candidata a supporto di Mariano Angelucci) e il vicesindaco e consigliere di Palestrina, Manuel Magliocchetti.

Leodori: "Serve partito unito. Abbiamo superato le correnti"

"Serve un partito forte e soprattutto unito - ha ribadito Leodori nel suo discorso in assemblea, ascoltato da Nicola Zingaretti, Claudio Mancini, Roberto Gualtieri e Mario Ciarla -. Abbiamo dimostrato di poter superare la deriva delle correnti. Distinguo personalismi e liti che trovano sempre ampio spazio sui giornali che ci danneggiano perché relegano sullo fondo le nostre proposte e azioni. Possiamo invertire questo trend. Andiamo sui giornali, comunicando all'esterno e non più all'interno. Abbandoniamo le corse solitarie che in passato ci hanno fatto del male e rimettiamo il destino del Paese e della nostra regione al centro. Un partito unito è la precondizione perché le sfide davanti sono tante e difficili: il lavoro, l'ambiente, le diseguaglianze sociali, i diritti".

Il messaggio a Gualtieri: "Ridiamo normalità ai romani"

Durante la sua relazione introduttiva, Leodori non ha potuto fare a meno di toccare ampiamente il tema della Capitale. Tra emergenza rifiuti, mezzi Ama guasti, marciapiedi invasi dall'erba alta, aree verdi impraticabili, voragini e disservizi quotidiani sulle metropolitane, per Leodori l'obiettivo - che definisce una sfida - è quello di "offrire la normalità ai romani - dice - cioè livelli di decoro e servizi all'altezza della nostra città". Cita poi "il Giubileo 2025 e l'altro grande evento che ci auguriamo tutti possa essere ospitato dalla Capitale: Expo 2030. E' in gioco non solo il successo di una amministrazione quanto la sopravvivenza di una prospettiva riformista a Roma. Roma Capitale è certamente l'istituzione più prestigiosa che governiamo e noi dobbiamo affiancarla e sostenerla". Secondo Leodori "è necessario produrre tutti assieme uno sforzo per condividere e sostenere la sfida di Roma, senza proclami ma con la lealtà e la chiarezza degli obiettivi".