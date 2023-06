Pd Lazio: Valeria Campagna nominata vice segretaria regionale del partito

Valeria Campagna nominata vice segretaria regionale del Pd. La notizia è di queste ore dopo l’assemblea del Partito Democratico del Lazio che si è riunita a Spazio 900 all'Eur per ratificare il risultato delle primarie del 18 giugno e distribuire gli incarichi. Nel corso della riunione Daniele Leodori - che ha stravinto anche nella provincia di Latina - è stato proclamato segretario.

E l'ex assessore al bilancio della giunta Zingaretti ha scelto tre giovani come suoi numeri due: oltre a Valeria Campagna sono vice segretari anche Ludovico Di Traglia e Alessandra Troncarelli (ex assessora regionale, attuale consigliera a Viterbo). Un nuovo e importante incarico per la capogruppo del Pd in Comune a Latina e già nella direzione nazionale del partito guidato da Elly Schlein.

“Ringrazio il segretario Daniele Leodori per la fiducia, non scontata, che mi ha accordato - ha commentato Campagna -. Sento entusiasmo e responsabilità ma, soprattutto, grande voglia di mettermi subito a lavoro. Per un Partito Democratico capace di guardare con coraggio alle prossime sfide, di lavorare per una Regione più giusta ed equa e di rilanciare la spinta di rinnovamento iniziata a livello nazionale con la nuova Segreteria di Elly Schlein".

“È iniziata una nuova stagione politica, di un Pd che si sta rinnovando a livello generazionale, di metodo, di genere. Nei volti delle persone entrate da poco e in quelli di chi già c’era. Tenendo insieme innovazione ed esperienza. E Daniele è la persona giusta per fare questo: unire. Sarò felice di fare la mia parte con la forza delle tante e dei tanti che compongono la comunità democratica” ha poi concluso la nuova vice segretaria del Partito Democratico del Lazio.