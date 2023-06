Daniele Leodori nuovo segretario del Pd Lazio: in provincia quasi 6mila al voto per le primarie

Daniele Leodori è il nuovo segretario del Pd Lazio. Una vittoria netta per l’ex vice di Nicola Zingaretti in Regione e attuale vicepresidente del Consiglio regionale che si è imposto sulla sfidante, il consigliere capitolino Mariano Angelucci, con il 95% dei voti. Un successo schiacciante confermato anche dal voto nella provincia di Latina.

Qui, nel territorio pontino, domenica 18 giugno hanno votato in 5755 e Leodori ha stravinto con il 99,11% delle preferenze raccolte nei 29 punti voto che sono stati allestititi in tutta la provincia.

Oggi a commentare il dato delle primarie per del segretario regionale, con uno sguardo anche alla realtà pontina in vista Conferenza Programmatica Provinciale in programma per sabato 1 luglio, è il segretario provinciale Omar Sarubbo. “In primo luogo desidero ringraziare tutti i segretari di circolo, gli iscritti, i volontari per aver allestito seggi e gazebo per le primarie in tutto il territorio provinciale; 29 punti voto per una importante partecipazione di 5755 elettori. Ancora una prova organizzativa e politica importante in un anno in cui si è continuamente votato: due turni amministrativi, politiche, regionali e congressi a tutti i livelli. Grazie di cuore a tutte le democratiche e democratici perché questa adesione e questa militanza sprigionano energie positive”.

“Mi congratulo con Daniele Leodori per l’importantissima affermazione e saremo al suo fianco per ricostruire il partito del Lazio a cominciare dalla valorizzazione dei territori e della nostra rete organizzativa di base. Un partito che ha davanti a sé una stagione di opposizione decisa al governo regionale che già dalle prime mosse si rivela corporativo, ideologico ed accentratore. Da questo ripartiamo per prenotare vittorie future che Leodori ha già dato ampia dimostrazione di saper costruire. Un ringraziamento anche all’altro candidato segretario, Mariano Angelucci, per l’impegno e le idee che saranno patrimonio del nostro progetto collettivo. Ora - ha aggiunto Sarubbo - passiamo dai voti ai contenuti. Il 1 luglio terremo la già annunciata Conferenza Programmatica Provinciale presso l’infermeria di Fossanova dove rimetteremo al centro del nostro dibattito le politiche per lo sviluppo del territorio e l’idea di futuro che vogliamo per i nostri figli. Parleremo di economia, lavoro e formazione, assetto del territorio, sanità, ciclo dei rifiuti e delle acque, mobilità, ambiente ed altri temi di interesse collettivo”.

Infine dal segretario provinciale del Pd di Latina sono arrivate le congratulazioni ai 17 eletti della nostra provincia che entreranno a far parte dell’Assemblea regionale; “e grazie di cuore - ha poi concluso Sarubbo - a quanti non sono stati eletti ma con il loro pregevole impegno hanno prodotto un bellissimo momento di intensa partecipazione”.