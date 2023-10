A Sermoneta la raccolta differenziata sale al 79%. Comune: “E il costo del servizio è tra i più bassi”

Come a Sezze, la raccolta differenziata è in crescita anche nel territorio di Sermoneta dove nel mese di agosto ha toccato il 79,01%, tre punti percentuali in più rispetto ai risultati di luglio (76,1%) e otto in più rispetto ai mesi di maggio e giugno (71%).

“Di questo risultato dobbiamo dire grazie sicuramente ai cittadini e agli operatori commerciali, che con grande senso di responsabilità si impegnano per differenziare i rifiuti, e la nuova ditta Del Prete che ha preso servizio dal primo aprile, che con l’amministrazione e gli uffici comunali sta avendo una costante e proficua collaborazione per un servizio sempre più efficiente”, spiega l’assessore all’ambiente Bruno Bianconi.

Se ad agosto c’è stata una lieve contrazione del totale dei rifiuti conferiti, è anche vero che continua a consolidarsi il dato in miglioramento, con una differenza sempre più alta tra i rifiuti differenziati e quelli indifferenziati. “L’obiettivo è ora quello di consolidare questo risultato – aggiunge Bianconi – lavorando sulla qualità dei rifiuti conferiti e su un servizio efficiente di raccolta, risolvendo alcune criticità che purtroppo ancora si verificano, come l’abbandono dei rifiuti o il lancio del sacchetto, una pratica che continua a essere in voga. Oltre all’impiego delle telecamere, che sta iniziando a dare i primi risultati, nelle prossime settimane – aggiunge l’assessore Bianconi – saranno potenziati i controlli sulla qualità dei rifiuti conferiti, per migliorare ancora di più la percentuale di differenziata”.

Per quanto riguarda il costo del servizio, stando ai dati ufficiali del catasto rifiuti pubblicato sul sito dell’Ispra, spiegano dal Comune di Sermoneta, “il costo medio del servizio è di 136 euro a persona: la media regionale è di 231 euro pro capite, quella provinciale è di 170 euro pro capite. Un costo tra i più bassi della provincia di Latina”.

I servizi

Soffermandosi su altri dati, all’isola ecologica comunale ad agosto sono stati registrati 616 accessi nei tre giorni settimanali di apertura al pubblico (640 a luglio). L’isola ecologica apre anche due volte al mese la domenica, dando la possibilità ai cittadini lavoratori di poter conferire in maniera autonoma presso l’isola ecologica gli ingombranti, sfalci e più in generale i rifiuti che necessitano di essere smaltiti. Lì sono a disposizione anche i contenitori per i rifiuti differenziati per le nuove utenze o per la sostituzione dei contenitori rotti.

È inoltre attivo, ricorda l’amministrazione, il ritiro gratuito a domicilio degli ingombranti: per usufruire del servizio basta telefonare al numero verde 800 606 001, attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13, o scrivere all’indirizzo mail sermoneta@delpretesrl.it. A proposito di numero verde, nel mese di agosto le chiamate sono state in totale 85, di cui 31 prenotazioni di ritiro, 37 richieste di informazioni e 17 segnalazioni. Il Comune ha infine messo a disposizione dei cittadini anche la app Junker, che consente di avere a portata di cellulare i calendari e ricevere in tempo reale comunicazioni di variazione dei calendari di raccolta, oltre a offrire un aiuto concreto nel migliorare la differenziazione dei rifiuti. La app è stata scaricata dall’83,7% dei nuclei familiari di Sermoneta. Dall’inizio dell’anno ci sono state 1.637 ricerche di prodotto e 12.043 ricerche di punti di interesse, mentre i nuovi utenti sono stati 629.

“Migliorare la differenziata spetta a tutti noi"

“Migliorare la differenziata spetta a tutti noi, un lavoro di squadra che dobbiamo fare insieme per lasciare alle nuove generazioni un ambiente migliore e più sostenibile - conclude Bianconi -. Questo significa che dobbiamo prestare maggiore attenzione ai rifiuti smaltiti, differenziando il più possibile per ridurre la quantità di indifferenziato, utilizzare l’isola ecologica e agevolare il lavoro degli operatori ecologici”.