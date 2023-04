Rigenerazione urbana e recupero edilizio: il Consiglio comunale di Formia approva la delibera

E' stata approvata all’unanimità daò Consiglio comunale di Formia la delibera riguardante la rigenerazione urbana e il recupero edilizio, su proposta del sindaco Gianluca Taddeo.

In particolare, per effetto dell’atto deliberativo dello scorso 24 aprile, sarà consentito l’incremento di cubatura o superficie fino al 20% di quella preesistente e comunque fino ad un massimo di 70 mq, per soluzioni edilizie che prevedano il miglioramento sismico ed il miglioramento energetico degli edifici, in questo caso sono esclusi gli interventi nei Centri e Nuclei Storici individuati dal Ptpr e per quei fabbricati che hanno già usufruito della premialità dettata dal Piano casa e da altre leggi regionali.

“E’ intendimento preciso dell’amministrazione comunale - spiega il sindaco Gianluca Taddeo - utilizzare ogni strumento legislativo messo a disposizione dalle norme per raggiungere le finalità di rigenerazione e riqualificazione urbana e territoriale, vere opportunità utili alla promozione di azioni che forniscono slancio per gli operatori economici interessati ad attuare tali interventi sul territorio comunale ed opportunità che bisogna creare per i cittadini”. La consigliera Tania Forte, presidente della Commissione Urbanistica, ha spiegato che si tratta di un’occasione per effettuare interventi in ambito edilizio senza ulteriore consumo di suolo, con la finalità di riqualificare l’edificato esistente, riutilizzare immobili dismessi che per le loro caratteristiche non sono più funzionali all’attuale assetto economico e sociale, recuperare le qualità ambientali e architettoniche anche per migliorare l’utilizzo e la vivibilità di parti del territorio, che possono così evolversi verso un’edilizia più efficiente, che consente sia l’ampliamento delle unità immobiliari sia la loro riqualificazione.