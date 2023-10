Roma-Latina e Cisterna-Valmontone, espropri e tempi per le due opere: il punto

E’ stato anche il presidente Cosmo Mitrano a commentare l’ultima seduta della commissione Lavori Pubblici che si è tenuta due giorni fa, alla presenza del commissario straordinario Antonio Mallamo, per affrontare il tema dello stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione dell'autostrada Roma-Latina e della bretella Cisterna Valmontone.

Una seduta “importante”, ha detto Mitrano, “per parlare delle grandi opportunità, ma anche delle criticità, legate alla realizzazione della autostrada Roma-Latina e della bretella Cisterna-Valmontone. Un momento di confronto molto costruttivo insieme a tutti i protagonisti interessati della realizzazione di queste due opere (istituzioni, imprese, associazioni e cittadini) che intendo far diventare un tavolo di lavoro permanente. E’ emerso che la Roma-Latina sarà un’autostrada green, senza stazioni di pedaggio, ma con un sistema di rilevazione elettronica del passaggio (le barriere free flow) e, soprattutto sarà gratuita per i residenti del Lazio. Per quanto riguarda la bretella Cisterna-Valmontone, per cui la progettazione è in fase più avanzata, le gare per il primo lotto di dieci chilometri partiranno all’inizio del 2025”.

“Saranno opere straordinariamente importanti per la viabilità di quella porzione di territorio laziale, ma anche efficienti e all’insegna della sostenibilità ambientale - ha sottolineato ancora Mitrano -. Per quanto riguarda gli espropri necessari come ha spiegato l’ingegnere Mallamo, le indennità saranno valutate tenendo conto del valore di mercato dei terreni, più il valore agricolo medio. I terreni tagliati a metà saranno ripristinati e resi funzionali”. Il prossimo passo, conclude Mitrano, “sarà quello di organizzare momenti di confronto sui territori con le comunità locali”.

All’incontro hanno partecipato il commissario straordinario autostrada Roma Latina e bretella Cisterna Valmontone, Antonio Mallamo, il presidente di Ance Lazio, Nicolò Rebecchini, il direttore di Ance Lazio, Corrado Felici, il presidente Camera di commercio Frosinone e Latina, Giovanni Acampora, il presidente della Provincia di Latina, Gerardo Stefanelli, il Presidente di Unindustria di Latina, Pierpaolo Pontecorvo, i sindaci dei comuni di Latina, Cisterna, Aprilia, Valmontone, il presidente del municipio IX di Roma. Erano presenti inoltre Gualtiero Alunni e Antonio Tamburrino per il Comitato “No Corridoio Roma Latina”, e Corrado Bisini e Luca Zampi in rappresentanza del “Comitato No Bretella Cisterna Valmontone”.