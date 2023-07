Qualità delle acque: controlli a tappeto sui canali e sugli sbocchi al mare

Dopo che Goletta Verde ha reso noti i risultati dei campionamenti condotti sui corsi d’acqua che hanno registrato delle criticità nei pressi del punto in cui sfocia a mare il canale di Rio Torto l’amministrazione comunale di San Felice Circeo, al fine di tutelare la qualità delle acque del proprio litorale, di concerto con i responsabili dei settori competenti, ha dato mandato di effettuare tutte le verifiche del caso.

Il settore Lavori pubblici e Servizio tecnologico si è dunque attivato e ha effettuato primi controlli in corrispondenza della foce del canale Rio Torto, del canale di Pantano Marino, del canale Rio Torto all’imbocco del tombinamento in corrispondenza di via Montenero e del canale adiacente via del Colle. L’attività di monitoraggio e vigilanza proseguirà nei prossimi giorni e coinvolgerà tutte le aree in cui potenzialmente potrebbero verificarsi problematiche derivanti da eventuali scarichi irregolari di acque reflue che, se riscontrati, saranno sanzionati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Si tratta di un’attività che verrà svolta in sinergia con tutti gli altri settori e gli organi preposti al fine di garantire la massima tutela dell’ambiente e della salubrità delle acque di balneazione.