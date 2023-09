Incontro con Corden Pharma: l'azienda: il nuovo gruppo pronto a investire sul territorio

"Ci sono tutte le premesse per poter rilanciare lo storico stabilimento della Corden Pharma di Sermoneta e farlo possibilmente diventare un importante sito produttivo e strategico a livello locale, nazionale e internazionale". Sono le parole del consigliere regionale Enrico Tiero, vice portavoce regionale di FdI e presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive, che ha partecipato a un incontro con i vertici della Corden, in particolare con Angela Palombi, general manager, e con la direttrice dello sviluppo commerciale Cristina Censi.

Kavis Pharma Holding, società del gruppo Extrovis attiva al livello globale nel settore farmaceutico, ha recentemente acquisito il sito di Sermoneta e ha già fornito importanti risposte, grazie al nuovo presidente e amministratore delegato Janos Vaczi, per il potenziamento dell'azienda. "Stiamo parlando di un'industria con oltre 50 anni di esperienza nel settore farmaceutico - continua il consigliere regionale - Si tratta di una realtà importante per la nostra provincia. Con 350 dipendenti ed un indotto potenziale che può arrivare a 600 unità e un fatturato di circa 50 milioni di euro. Ci sono dei posti di lavoro da salvare e un insediamento produttivo da tutelare per evitare delle preoccupanti ricadute sul tessuto produttivo e sociale. Abbiamo riscontrato come siamo davanti ad imprenditori disponibili a investire perché credono nelle potenzialità del territorio pontino. Prendo atto che i nuovi soci di Corden Pharma si propongono di rafforzare la propria capacità produttiva con l’obiettivo di creare un’azienda farmaceutica integrata e operante a livello globale. A sua volta, Corden Pharma Latina potrà rafforzare la propria presenza sul mercato beneficiando delle sinergie commerciali derivanti dall’appartenenza al gruppo Extrovis".

Il consigliere Tiero sottolinea l'importanza di creare una sinergia tra l'azienda e tutte le istituzioni proprio per creare i presupposti indispensabili per lo sviluppo economico del territorio. "Penso al ruolo importante della provincia di Latina, dove il settore farmaceutico e biomedicale è il comparto più importante del territorio laziale per quanto riguarda le esportazioni ma anche per quanto riguarda il valore aggiunto e qualità dei prodotti - conclude - È a mio avviso prioritario portare alla luce tutte le eccellenze che ci sono, a partire proprio dal farmaceutico che offre molte opportunità. Sono certo che la Regione Lazio fornirà quel supporto necessario per contribuire ad un ulteriore sviluppo di questo 'gioiello' della provincia pontina e mi spenderò in prima persona per gettare le basi di un futuro ancora più luminoso".