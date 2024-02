Comune e Pro Loco, sinergie per la promozione del territorio

L'amministrazione comunale di Sermoneta ha ricevuto in Comune il nuovo presidente della Pro Loco Corrado Luca Bianca e il nuovo direttivo appena costituito. All’incontro hanno partecipato il sindaco Giuseppina Giovannoli, il vice sindaco Nicola Minniti e la responsabile dell'area cultura e turismo del Comune di Sermoneta Barbara Palombo, insieme al presidente Bianca e ai membri del direttivo. E’ stata l'occasione per ripercorrere le iniziative intraprese dall'amministrazione in questi anni in tema di promozione turistica e stabilire un percorso di collaborazione tra Amministrazione e Pro Loco per continuare a far conoscere Sermoneta, attraverso iniziative, appuntamenti culturali, sportivi e ambientali.

Il Comune di Sermoneta ha affidato attraverso un bando pubblico l'apertura e la gestione dell'ufficio Iat – informazioni e assistenza turistica, dei musei e delle visite guidate all'associazione Meraviglia, che in questi anni ha realizzato numerose attività in collaborazione con l'amministrazione: visite guidate animate, concerti, artisti di strada ed eventi molto apprezzati dai partecipanti. Il Comune è entrato inoltre nella DMO Via Francigena, con cui è stato ottenuto un finanziamento regionale per la promozione del tracciato che attraversa il territorio di Sermoneta e che vede un costante aumento di pellegrini; ha avviato la collaborazione con l'associazione Turismo delle Radici e con il Ministero degli Esteri per promuovere il "Turismo di ritorno" rivolto agli italiani all'estero, anche quelli di quarta generazione.

“Sermoneta è uno scrigno di tesori inestimabile e ha un fermento culturale che come amministrazione stiamo sostenendo, promuovendo e valorizzando – ha sottolineato il sindaco Giovannoli – per questo sono felice dell'entusiasmo del nuovo direttivo della Pro Loco e del suo presidente per collaborare nello sviluppo di strategie per continuare a far crescere Sermoneta e le sue potenzialità. Una collaborazione che, siamo certi, darà i suoi frutti”.