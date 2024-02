Strade, dalla Regione quasi un milione di euro per la provincia di Latina: 4 gli interventi

Quasi un milione di euro dalla Regione Lazio alla provincia di Latina per una serie di interventi finalizzati alla sicurezza stradale. La Giunta guidata dal presidente Francesco Rocca su proposta dell’assessore al Bilancio, alla Programmazione economica, all’Agricoltura, alla Sovranità alimentare, alla Caccia e alla Pesca, ai Parchi e alle Foreste, Giancarlo Righini, in accordo con l’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture, Manuela Rinaldi, ha deliberato il programma regionale di opere pubbliche, con l’assegnazione delle risorse per l’annualità del 2024 pari a 5.850.000 di euro.

La delibera, che segue quella già approvata durante la Giunta del 14 febbraio, definisce l’elenco dei primi 15 interventi del Programma regionale delle opere pubbliche per l’annualità 2024, affidando all’Azienda regionale Astral l’attuazione dei lavori compresi nel piano. “L’Astral gestirà direttamente le opere finanziate, rispettando il tempo di dieci mesi per l’esecuzione dei lavori di quattordici interventi e quindici mesi per la messa in sicurezza della Sr Tangenziale dei Castelli” spiegano dalla Regione.

I 15 interventi

Delle 15 opere, che riguarderanno la manutenzione straordinaria, la messa in sicurezza e il rifacimento della pavimentazione stradale finanziate dalla Regione, quattro interessano il territorio della provincia di Latina per un totale di 950.000. Altre tre interventi per un totale di 1.100.000 di euro, sono previsti nella provincia di Rieti, altrettanti, per 1.050.000 di euro, nella provincia di Viterbo, due, per un totale di 900.000 di euro, nel territorio della provincia di Frosinone e tre ancora, per un totale di 1.850.000 di euro, nella provincia di Roma

Al via il piano regionale delle opere pubbliche

“Con questo provvedimento prende ufficialmente il via il piano regionale delle opere pubbliche previste nel 2024 - commenta l’assessore Righini -. Un investimento importante che segnerà un punto di svolta per le province del Lazio e avrà decisive ricadute economiche per tutti i settori a partire dal turismo compreso quello enogastronomico. Aver stabilito tempi certi per il completamento delle opere rappresenta, inoltre, un grande punto di svolta perché permetterà alle amministrazioni locali di poter programmare a loro volta politiche di sviluppo e piani di investimenti, sapendo che potranno contare sull’efficienza e sulla vicinanza dell’amministrazione regionale.

E sono stato definiti “interventi necessari” questi dall’assessore Rinaldi, “che ci permettono di avviare i primi lavori previsti dal piano della rete viaria regionale. Una delibera che ci mette in condizione di trasferire ad Astral le risorse necessarie per dare al via ai cantieri nelle province. Puntiamo alla sicurezza della rete stradale regionale, mettendo in condizione di sicurezza i cittadini. Grazie all’impegno dei tecnici regionali e della partecipata Astral, i lavori inizieranno con la bella stagione per permettere una lavorazione a regola d’arte con condizioni di temperature e di sicurezza ottimali. Quello approvato dalla Giunta Rocca - conclude Rinaldi - è l’ennesimo passo di buona amministrazione compiuto per il bene dei cittadini”.