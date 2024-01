Ondata di furti in periferia: arrivano quattro telecamere di sorveglianza

Arrivano le telecamere di videosorveglianza per contrastare l'ondata di furti a Cisterna. Da circa un mese, con un'impennata registrata in particolare nel corso delle festività natalizie, le abitazioni della zona de Le Castella sono state prese di mira dai ladri creando allarme fra i residenti. I cittadini che abitano il quartiere di Cisterna hanno chiesto dunque un incontro all'amministrazione comunale per discutere del problema e chiedere interventi urgenti per contrastarlo.

Il sindaco da parte sua ha annunciato che il fenomeno è già all'attenzione dell'amministrazione e che presto quell'area della città sarà coperta da nuove telecamere. "Siamo vicini ai cittadini che vivono questo periodo di difficoltà con effetti sul clima di serenità all’interno delle proprie abitazioni - spiegano il primo cittadino Valentino Mantini, l'assessore Andrea Santilli e il delegato alle periferie Elio Sarracino - Dopo un confronto con i residenti e volendo dare un chiaro segnale di presenza delle istituzioni, stiamo innanzitutto verificando il funzionamento della pubblica illuminazione nei principali incroci stradali, mentre già dalle prossime settimane verranno installate ed entreranno in funzione quattro telecamere di videosorveglianza con rilevamento delle targhe automobilistiche collegate alla centrale operativa della nostra polizia locale. Stiamo attuando inoltre ogni utile azione con gli organi territorialmente competenti affinché possa essere potenziato il servizio di pattugliamento del territorio".