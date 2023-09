"Adorazione", il romanzo ambientato a Sabaudia diventa una serie tv per Netflix

Sembra proprio che la provincia di Latina sia sempre più luogo in cui sono ambientati libri e serie tv, e che i talenti pontini siano sempre più coinvolti in grandi produzioni come quelle di Amazon Prime e Netflix.

È il caso questo di Alice Urciuolo, originaria di Priverno oggi trapiantata a Roma è stata autrice di Skam Italia (TimVision/Netflix) che racconta le vicende di alcuni studenti di un liceo romano, e poi di Prisma (Amazon Prime) la serie girata a Latina e Sabaudia, che ha vinto anche ai Nastri d’argento dello scorso anno, giunta alla sua seconda stagione, che tratta sempre il tema dell’adolescenza stavolta in una cittadina di provincia.

Il tema della crescita e del passaggio al mondo adulto è tanto caro all’autrice che ne ha scritto un libro Adorazione, candidato al Premio Strega nel 2021.

È proprio una trasposizione in sei episodi liberamente tratta dal romanzo Adorazione è stata annunciata in questi giorni da Netflix. La serie è prodotta da Picomedia, casa di produzione che ha lanciato grandi successi come Mare Dentro, solo per citarne uno tra i più recenti.

La trama annunciata differisce un po’ dal romanzo donandone una intrigante svolta crime, ma non cambiano i personaggi e l’ambientazione a Sabaudia: un gruppo di ragazze e ragazzi sta per vivere un’estate che cambierà le loro esistenze, una di loro, Elena, scompare e durante le indagini ognuno rivelerà il suo legame con lei e quel che è successo realmente. Ognuno dei ragazzi dovrà fare i conti con la realtà e soprattutto con sé stessi in un periodo così delicato che è quello dell’adolescenza.

Nel cast ci sono Alice Lupparelli, nei panni di Elena, Noemi Megagnini (Vanessa), Beatrice Puccilli (Vera), Penelope Raggi (Diana), Luigi Bruno (Gianmarco), Tommaso Donadoni (Enrico), Giulio Brizzi (Giorgio), Federico Russo (Christian), Alessia Cosmo (Teresa), Federica Bonocore (Melissa), Claudia Potenza (Manuela), Barbara Chichiarelli (Chiara), Max Mazzotta (Ricotta), Ilenia Pastorelli (Enza), Mario Sgueglia (Andrea).

Non c’è ancora una data del rilascio della serie, ma terremo gli occhi aperti!