Il mare di Sabaudia continua a stregare il pubblico: il corto Dive vince il Premio Visioni Acquatiche

Lo splendido mare di Sabaudia continua a far breccia nei cuori di molti, e in tanti lo immortalano e lo scelgono come sfondo di film, serie tv e cortometraggi e a volte aiuta anche a vincere dei premi.

È il caso di Dive, il cortometraggio diretto da Aldo Iuliano, girato sul lungomare di Sabaudia, che dopo essere stato proiettato al Festival di Venezia, continua a riscuotere successi e riconoscimenti. Proprio in questi giorni infatti ha vinto il Premio "Visioni acquatiche" del Concorso Visioni Italiane presso la Cineteca di Bologna.

Il concorso Visioni Italiane, giunto alla sua 29° edizione, premia corto, mediometraggi e documentari con una serie di riconoscimenti tematici. A selezionare e premiare i partecipanti una giuria di valenti esperti del settore quest’anno composta da Simone Bozzelli (regista), Isabella Cecchi (attrice e sceneggiatrice), Francesco Satta (giornalista), Cristiano Travaglioli (montatore), Ines Vasiljevic (produttrice).

Visioni Acquatiche, giunto alla sua 11° edizione, premia i film che affrontano in modo originale il tema dell’acqua come fonte di vita, benessere o turismo.

Dive è stato premiato con la motivazione “Una spiaggia fuori stagione diventa un luogo di contrasti, tra la vitalità della gioventù e la letalità delle armi; tra i linguaggi universali della musica e del nuoto da una parte, e quello della violenza e della paura dall’altro. Il corto lascia aperto questo contrasto e, implicitamente, chiede allo spettatore da che parte stare”.

Il corto, prodotto dalla società NewGen Entertainment, un delicato racconto di amicizia, amore e coraggio che vede protagonisti due ragazzi che giocano in spiaggia.

Protagonisti del cortometraggio i due giovani e talentuosi attori ucraini Veronika Lukianenko e Danyil Kamenskyi, già famosi in patria. Anche il cast tecnico vanta pezzi grossi del mondo dello spettacolo da direttore della fotografia Daniele Ciprì, vincitore di 2 David di Donatello, 4 Nastri d’Argento, 3 Globi d’Oro e numerosi altri prestigiosi riconoscimenti al montaggio di Marco Spolentini, anche lui più volte premiato ai David di Donatello e ai Nastri d’Argento. Le musiche sono del compositore, musicista e direttore d’orchestra Enrico Melozzi.

Una pellicola che mostra una delle perle pontine che grazie alla collaborazione tra enti, istituzioni e Latina Film Commission è sempre più visibile in produzioni cinematografiche e televisive.