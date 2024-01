Le notizie più importanti di oggi 5 gennaio 2024 a Latina e in provincia

Ripercorriamo la giornata di oggi, venerdì 5 gennaio, attraverso il racconto delle notizie, dei fatti e delle storie più importanti che hanno interessato Latina e tutta la sua provincia.

- Il 21enne Eliseo Lucci ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale. La tragedia si è consumata all'alba lungo la via Appia, all'altezza di Borgo Faiti. Secondo la prima ricostruzione il ragazzoalla guida di una Fiat Punto avrebbe perso il controllo dell'auto finendo la sua corsa contro un pino lungo la carreggiata della strada. (Leggi la notizia)

- Sta suscitando polemiche il piano di dimensionamento degli istituti scolastici per l'anno 2024- 2025 approvato dalla giunta regionale del presidente Francesco Rocca. La delibera in questione prevede infatti, per quanto riguarda il territorio pontino, un'unica novità che è l'accorpamento dell'istituto agrario- alberghiero San Benedetto di Latina con l'istituto superiore Einaudi Mattei. (Leggi la notizia)

- Si è fatto accreditare da due ignare vittime una somma di denaro per l'acquisto di pacchetti viaggio a Lourdes. L'ennesima truffa è stata scoperta dai carabinieri di Formia che hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 64 anni residente ad Alvito, in provincia di Frosinone, per il reato di truffa. Come accertato nel corso delle indagini scaturite dalla segnalazione delle vittime, il 64enne, operatore turistico, aveva venduto a due 80enni, una di Ponza e un'altra di Formia, dei pacchetti viaggi per recarsi al santuario della Madonna di Lourdes. (Leggi la notizia)

- Nonostante abbia negato di avere selvaggiamente picchiato la compagna fino a procurarle una serie di fratture sul volto compresa quella del setto nasale, resta in carcere il 43enne di Cisterna arrestato lo scorso 1 gennaio con l'accusa di lesioni. L'uomoquesta mattina è stato ascoltato in carcere dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale Giuseppe Cario e nel corso dell'udienza di convalida ha risposto alle domande del magistrato negando ogni responsabilità. A conclusione dell'interrogatorio, accogliendo anche la richiesta del pubblico ministero Simona Gentile, il gip ha convalidato il fermo e disposto che rimanga in carcere. (Leggi la notizia)