Vende finti viaggi al Santuario di Lourdes e truffa due anziane

Si è fatto accreditare da due ignare vittime una somma di denaro per l'acquisto di pacchetti viaggio a Lourdes, in Francia, ma tutto falso. L'ennesima truffa è stata scoperta dai carabinieri di Formia, che hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 64 anni residente ad Alvito, in provincia di Frosinone, per il reato di truffa.

Come accertato nel corso delle indagini scaturite dalla segnalazione delle vittime, il 64enne, operatore turistico, aveva venduto a due donne 80enni, una di Ponza e un'altra di Formia, dei pacchetti viaggi per recarsi al santuario della Madonna di Lourdes. Le due donne, cadute nel tranello, avevano accreditato la somma richiesta ma tutta l'organizzazione del viaggio era in realtà falsa.