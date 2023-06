Le notizie più importanti di oggi 30 giugno 2023 a Latina e nella provincia pontina

Ecco le notizie e i fatti più interessanti di oggi, venerdì 30 giugno, che riguardano il capoluogo e l'intera provincia di Latina.

- Un'evasione da 120mila euro è stata scoperta dalla guardia di finanza nel corso di indagini che hanno portato al sequestro di beni mobili e immobili nei confronti di una impresa di Catelforte che opera nella raccolta e nello smaltimento di rottami. I finanzieri hanno dato esecuzione al provvedimento emesso dal gip sulla base dei risultati di una verifica fiscale che ha consentito di individuare imposte ritenute occultate al fisco per circa 120 mila euro (leggi la notizia completa).

- Le motivazioni della sentenza con la quale la Corte di assise di Latina il 13 giugno scorso ha condannato il 46enne Antonino Salvatore Zappalà a 21 anni e sette mesi di carcere per l’omicidio della suocera. Nadia Bergamini, 70enne e invalida, era stata colpita violentemente più volte per una banale discussione e lasciata poi morire all’interno dell’appartamento in zona Morbella dove entrambi abitavano, nella zona del centro Morbella, a Latina.

- Il presidente della Provincia Gerardo Stefanelli traccia un bilancio dei primi sei mesi del 2023 dell'attività dell'ente di via Costa. Attenzione puntata sull'edilizia scolastica e sulla viabilità, sul controllo di gestione e i bilancio, sul servizio idrico e l'Ato. Ma il presidente annuncia anche i prossimi obiettivi: un impianto fotovoltaico all'ex Rossi Sud di Latina per l'autonomia energetica dell'ente e una nuova sede distaccata della Provincia nel sud pontino (qui tutti i dettagli).

- Una notizia importante anche di sanità: via libera ai piani di fattibilità sui progetti finanziati dai fondi del Pnrr: 33 milioni di euro per quattro ospedali di comunità, 15 case di comunità e quattro centrali operative territoriali.