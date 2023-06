Ospedali e case di comunità, 33 milioni di euro con i fondi del Pnrr per la provincia

Sono stati approvati i progetti di fattibilità tecnico economica per gli ospedali di comunità e le case di comunità finanziati nell'ambito del Pnrr. A darne notizia è l'azienda sanitaria di Latina che ricorda come le strutture sanitarie rientrino nella missione 6 Salute del Piano nazionale di ripresa e resilienza. E' stato dunque rispettato il termine che era stato fissato al 30 giugno dal Governo nazionale.

I progetti prevedono la realizzazione di quattro ospedali di comunità, 15 case di comunità e quattro Cot - centrali operative territoriali. L'importo complessivo degli interventi è di poco inferiore ai 33 milioni di euro, come prevede appunto il finanziamento del Pnrr.

Per i lavori, in armonia con le indicazioni dell’assessorato regionale alla Salute, Invitalia, (Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa) ha già aggiudicato gli appalti, che comprendono, l’affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori, trattandosi di appalti integrati.