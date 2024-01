Leonardo Lombardi supera la prima puntata di The Floor, il nuovo show di RAI 2

Divertente debutto su RAI 2 della trasmissione The Floor ne Resterà solo uno presentata da Ciro Priello con le curiose incursioni di Fabio Balsamo. Un debutto decisamente di successo perché di martedì sera ha registrato il 7,1% di share con 1 milione 126 mila spettatori.

Un format olandese di grandissimo successo, che vede partecipare 100 concorrenti posti su una scacchiera, ognuno sceglie una materia in cui eccelle e sfida gli altri per conquistare la loro casella della scacchiera. Le materie spaziano dalla musica italiana e straniera, alla geografia, alle curiosità e i modi di dire, ai personaggi famosi e molte altre ancora di cultura generale.

Il gioco va avanti a suon di sfide, il concorrente in carica sceglie tra quelli posizionati nelle caselle intorno a lui e li sfida nella loro materia. I due devono indovinare nomi, titoli e via dicendo osservando le immagini proposte dalla regia. Il vincitore allarga la sua porzione di pavimento e l’altro viene eliminato. A ogni turno il giocatore può scegliere se allargare il perimetro, rischiando anche di venire sconfitto, o tornare al proprio posto. Si procede così finché non rimarrà un solo concorrente.

Sulla scacchiera dalla prima puntata c’è un concorrente pontino, Leonardo Lombardi, impiegato tributario che vive a Latina ma è originario di Sabaudia. Grande appassionato di show televisivi, infatti è un veterano dei quiz in tv, che porta come materia preferita i film italiani.

Nel corso di questa prima puntata si sono avvicendati diversi giocatori, alcuni davvero simpatici e preparati, che si sono sfidati per raggiungere l’obiettivo di vincere il montepremi in palio di 100 mila euro. Leonardo Lombardi non è entrato ancora nel vivo del gioco, non è ancora stato chiamato in sfida ma ha rischiato per ben tre volte di andare al duello, ma i concorrenti hanno scelto sfidanti in altre caselle.

Man mano che il gioco andrà avanti le caselle saranno divise tra sempre meno concorrenti e sarà impossibile non scendere in sfida.

Leonardo Lombardi in questa prima puntata ce l’ha fatta, parteciperà alla seconda che andrà in onda giovedì 4 gennaio alle 21.20. Ce la farà il nostro concittadino a superare i tanti duelli?

Per chi ha perso la prima entusiasmante puntata può recuperarla su Rai Play. L’appuntamento è dunque su RAI 2 giovedì sera o in streaming.