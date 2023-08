Le notizie più importanti di oggi 18 agosto 2023 a Latina e in provincia

Il racconto di questa giornata attraverso i fatti più importanti che hanno riguardato il territorio pontino e il capoluogo.

- La giornata si è aperta purtroppo con una tragedia avvenuta al lido di Latina, su un tratto di spiaggia tra Capoportiere e Foce Verde. Un uomo di circa 80 anni, un turista originario di Guidonia, ha accusato un malore mentre era in mare ed è morto. In spiaggia, fra i bagnanti, è atterrata un'eliambulanza, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile (qui la notizia completa).

- Scoperto e accertato un caso di Dongue, la malattia virale trasmessa dalla puntura di zanzara infetta. Si tratta di un soggetto che era di ritorno da un viaggio all'estero e che aveva soggiornato nel comune di San Felice Circeo. Si tratta dunque di un caso di importazione che è stato comunicato il 17 agosto dalla Asl di Latina. Il Comune di San Felice, in via precauzionale, si è attivato disponendo in via straordinaria un'operazione di disinfestazione dell'area in cui la persona aveva soggiornato.

- Un uomo di 77 anni, Enzo Vetrano è stato ucciso in casa, in una zona residenziale al confine tra i territori di Nettuno e Aprilia. Accanto al cadavere rinvenuta la parte di ferro di un piccone, con tutta probabilità l'arma utilizzata per compiere il delitto. La vittima era in pensione e aveva in passato gestito un distributore di carburante nel comune di Aprilia. Sul caso indagano i carabinieri di Anzio, che nella giornata di oggi hanno identificato e portato in caserma due persone, le ultime ad aver visto in vita l'anziano (leggi qui la notizia).

- Un altro arresto per armi e droga è scattato nel comune di Santi Cosma e Damiano da parte dei carabinieri. Destinatario è un uomo di 59 anni che era già sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora. Nella sua abitazione i militari hanno trovato e sequestrato un fucile alterato calibro 12 completo di cartucce, 2,100 chili di hashish suddivisi in 21 panetti e 158 grammi di cocaina (qui la notizia completa).

- Sgomberata dalla polizia locale la casa cantoniera di Borgo Sabotino, a Latina, assegnata, attraverso un patto di collaborazione complesso sottoscritto a settembre del 2021, a 15 associazioni in qualità di co-gestori della struttura. L'operazione fa seguito a una specifica ordinanza del commissario straordinario del Comune con cui era stata disposta l'interruzione del patto di collaborazione e il rientro in possesso dell'immobile da parte dell'amministrazione.