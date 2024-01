Le notizie più importanti di oggi 14 gennaio 2024 a Latina e in provincia

Ripercorriamo la giornata di oggi, domenica 14 gennaio, attraverso il racconto delle notizie, dei fatti e delle storie più importanti con le informazioni su ciò che è accaduto a Latina e nella sua provincia.

- Incidente mortale in via Carano ad Aprilia dove un uomo di 69 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto mentre si trovava in sella alla sua bici. Il dramma nel primissimo pomeriggio; vani i soccorsi per il 69enne mentre il conducente della vettura è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in eliambulanza in ospedale a Roma. Accertamenti dei carabinieri.

- Ed è stata una domenica di incidenti questa nel territorio pontino: a Sezze lungo la Migliara 47 un’auto uscita fuori strada si è poi capovolta finendo nel canale ribaltata e parzialmente ricoperta. Per fortuna il conducente è riuscito a uscire da solo dal mezzo ed è stato soccorso dai sanitari del 118. Sul posto anche vigili del fuoco e carabinieri.

- Accusato di aver messo a segno diverso furti con la cosiddetta tecnica della “ruota bucata” e ricercato da mesi dai carabinieri di Formia, un uomo di 38 anni è stato rintracciato e fermato in un cittadina della Germania dalla polizia di frontiera tedesca. I fatti risalgono all’aprile del 2022 quando l’uomo era entrato in azione nel sud pontino con un complice.

- Sono accusati di rissa aggravata e danneggiamento aggravato i tre giovanissimi, di età compresa tra i 19 e i 22 anni, denunciati a Priverno: alcune sere fa, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, si sono resi protagonisti di una lite e di una violenta colluttazione mentre erano all’interno di un’attività commerciale di distributori automatici di alimenti.

- Infine una notizia di sport: dopo la sconfitta di Potenza il Latina Calcio ha esonerato l’allenatore Daniele Di Donato. La prestazione prima del risultato ha portato la società nerazzurra alla drastica decisione cambiando la guida della squadra dopo due anni e mezzo. Al suo posto sulla panchina arriva, per ora, Ciccio Esposito.