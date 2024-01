Il Latina congeda Di Donato e si affida per il momento a "Ciccio" Esposito

Via Di Donato, era nell'aria. Ecco Esposito, forse anche questa prevedibile. Ma non ad interim, perché il profilo di calciatore che è stato, seppur fresco allenatore, poteva far pensare alla soluzione definitiva. Non sarebbe questa, anzi la società ha specificato "temporaneamente" nel comunicato, con cui ha annuciato alla Latina calcistica che la panchina passa al vice allenatore, bandiera nerazzurra nella prima Serie B, per poi tornare nella città in cui ha fatto famiglia, dove ha disputato gli ultimi quattro anni di carriera, due di Serie D e due di Serie C. E' successo tutto nella serata di ieri, dopo la sconfitta di Potenza. La prestazione, prima del risultato, ha indotto la società ha cambiare guida dopo due anni e mezzo, interrompendo il progetto con Daniele Di Donato, che avrebbe dovuto portare almeno ad un settimo posto, ovvero meglio dello scorso campionato.

Valutazioni di mercato errate e distanza evidente tra allenatore e giocatore, hanno segnato l'involuzione paurosa dopo una grandissima partenza coincisa anche con il primo posto. Adesso c'è da mettere tutto da parte e iniziare la settimana di lavoro che porterà venerdì sera, 19 gennaio, al Francioni. Il Latina alle 20.45 affronta il Monterosi ultimo in classifica con il Brindisi, ma rilanciato dai quattro punti nelle ultime due partite.

Ma è determinante tornare a vincere. E farlo soprattutto in casa. L'ultima volta è stato il 25 ottobre, Latina - Virtus Francavilla 1-0. Gol di Mastroianni. Allenatore? Ciccio Esposito, con Di Donato squalificato. Chissà...

Cronaca

Latina in caduta libera, sconfitto anche a Potenza da una rete per tempo. La prima marca il 26’, nasce tutto sulla destra, Sbraga appoggia per Saporiti, estroso e preciso nel disegnare il cross che Candellori spinge di testa in rete.

Soffre e rischia ancora il Latina. Alla mezz’ora ci prova anche l’ex nerazzurro della Serie B, Schiattarella, destro bloccato da Bertini, 20 anni compiuti proprio al Viviani. Ma non sarà giornata per festeggiare. Al 43’ Fella, plastico in rovesciata, palla alta.

E’ il 9’ della ripresa, Schiattarella disegna la punizione sul secondo palo che Maddaloni corregge in porta. E’ il 2-0, che un minuto dopo rischia di gonfiarsi, ma l’inzuccata di Caturano su giocata eccelsa di Saporiti, termina sul fondo.

Pochissimo Latina, che si vede al 20’, Di Livio in percussione, perde palla in area, arriva Del Sole, destro a lat. Ruolino terribile dei pontini, due punti nelle ultime sei partite, che costano la zona play off.

Potenza - Latina 2-0

Potenza (3-5-2): Alastra, Maddaloni, Armini, Caturano (71’ Di Grazia), Sbraga, Pace, Schiattarella (80’ Steffe), Saporiti (80’ Laaribi); Volpe (71’ Rossetti), Candellori, Hadziosmanovic (51’ Gyamfi,). A disposizione: Cucchietti, Galiano, Monaco, Verrengia, Gagliano, Hristov. Allenatore: Marchionni.

Latina Calcio 1932 (3-5-2): Bertini, Ercolano, Di Livio, Cittadino (61’ Jallow), Mastroianni (16’ Fabrizi), Riccardi (46’ Perseu), Fella (46’ Crecco), De Santis, Del Sole, Rocchi, Cortinovis. A disposizione: Vona, Gallo, Rozzi, Polletta, Di Renzo. Allenatore: Di Donato.

Arbitro: Abdoulagye Drop di Treviglio.

Assistenti: Francesco Romano di Isernia e Andrea Barcherini di Terni.

Quarto Ufficiale: Gennaro Decimo di Napoli.

Marcatori: 25’ Candellori (P), 53’ Maddaloni (P)

Ammoniti: 20’ Di Livio (L), 41’ Cittadino (L), 48’ Maddaloni (P), 83’ Rocchi (L)

Recuperi: 3’ pt. 4’ st.

Angoli: Potenza 4 Latina Calcio 1932 5

Spettatori totali 1952