Crisi del Latina, Patti: "Ricordiamo come siamo partiti. Mercato? Lo zoccolo duro resta"

Analisi della crisi in casa Latina. Voglia di resettare e ripartire dopo lo scivolone interno contro l’ Avellino e quasi tre mesi di alti e bassi, che hanno cancellato l’ottimo inizio di stagione. Questo il sentimento prevalente nei primi giorni della settimana, che porterà alla sfida di sabato contro il Potenza, ovviamente delicata per le sorti di mister e calciatori e per la classifica, giunta ad un bivio, nonostante il nono posto significhi ancora play off.

Mercato

A parlare per società e squadra è il direttore sportivo Matteo Patti: “Ne abbiamo parlato a lungo con il mister, che non è in discussione. Semmai lo siamo tutti. Sono stati giorni difficili, di intensa riflessione per capire come siamo arrivato a questo punto, dopo avere pensato in grande dopo le prime giornate di campionato. Il mercato? I nostri giocatori sono molto richiesti, significa che a prescindere dagli ultimi risultati, abbiamo materiale per riscattarci. Sicuramente lo zoccolo duro restera".

I profili chiari da individuare sono il centrocampista centrale, un dopo Amadio che solo in parte Biagi, infortunato e Cittadino, in ripresa, sono riusciti a sostituire. E poi il portiere, visto che Cardinali, stiramento di secondo grado, ne avrà per un mese.

Arbitri e Potenza

Altra questione toccata è quella arbitrale. La società si è fatta sentire, chiedendo maggiore attenzione: “Chiediamo rispetto, Latina è una provincia, non un piccolo paese che si trova a disputare la Serie C per caso”. Intanto recuperate forze fisiche e mentali, si pensa all’appuntamento del Viviani di Potenza. In campo sabato 13 gennaio alle 16.15. Tra gli ex da affrontare, il mister dei lucani, Marco Marchionni e il centrocampista Pasquale Schiattarella. Personaggi di una Serie B, che oggi sembra così lontana.