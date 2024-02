Terracina show: il Gaeta vince 5-0 il derby. Duro ko alla "vigilia" della finale di Coppa

Dopo aver battuto, appena una settimana fa, la Vis Sezze, il Terracina aveva l'occasione nell'anticipo della 23esima giornata di Eccellenza di battere anche il Gaeta e mantenere la vetta della classifica indipentemente dal risultato dell'UniPomezia (che giocherà domani contro il Certosa). Nel derby, però, è arrivato un duro ko: sono cinque i gol segnati dalla formazione di casa, che con la vittoria di oggi si porta a 41 punti in classifica, momentaneamente al quinto posto. Tra pochi giorni il Terracina scenderà in campo per la finale di Coppa Italia proprio contro l'UniPomezia, avversaria in campionato per la promozione diretta. Un ko che non deve per nessuna ragione scalfire le sicurezze degli uomini di Pernarella, chiamati a rialzarsi subito.

Gaeta-Terracina 5-0

Marcatori: 10’ Natiello, 23' Carnevale, 35' Natiello, 49' Natiello, 68' Parisella