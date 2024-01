Terracina capolista! Battuta la Vis Sezze e UniPomezia ko: Tigrotti in vetta

Una domenica da sogno per il Terracina, che batte la Vis Sezze al Colavolpe con le reti dei soliti Fioretti e Bellante e strappa i 3 punti che valgono non solamente un salto in classifica ma addirittura la vetta. Con il successo nella 22esima giornata di campionato, infatti, gli uomini di Pernarella si portano al primo posto in classifica, in virtù dello stop dell’Unipomezia che in mattinata ha perso contro il Colleferro per 2-1. Dopo aver inseguito per settimane la formazione romana, adesso per la prima volta i pontini si trovano al comando, staccando gli avversari di un solo punto: 49 contro 48.