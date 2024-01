Terracina in finale di Coppa Italia: quando si giocherà e contro quale avversaria

Dopo aver battuto la W3 Maccarese nella semifinale di ritorno, il Terracina approda in finale di Coppa italia. Qui incontrerà l'UniPomezia, rivale acerrima in campionato, dove le due formazioni si contendono il primo posto da inizio anno. Ma quando si giocherà la finale della competizione? L'appuntamento è fissato al 7 febbraio al "Bartolani" di Cisterna. Chi vincerà, ricordiamo, svolgerà poi le fasi nazionali della Coppa Italia, come accaduto già lo scorso anno all'Insieme Formia.