Donatello Baioni: "Mio fratello Eugenio? Ha avuto un inciampo. Il Terracina va avanti"

Dopo la vittoria contro il CS Primavera, Donatello Baioni, presidente del Terracina e fratello di Eugenio, ha parlato così ai microfoni del club:

“Serviva proprio una vittoria. Un campo difficile, un avversario importante che ci ha tenuto testa. Ottimo risultato e ottima partita. Nella prossima purtroppo il biglietto si pagherà ma solamente 5 euro: ci giochiamo la qualificazione alla finale di Coppa Italia. Sono certo che il Terracina sarà in grado di stupirci”.

Parlando poi dei guai giudiziari che hanno coinvolto il fratello, ha dichiarato: “È un momento un po’ delicato. Chi lo conosce sa che è una persona molto estrosa, particolare, un pensatore, un sognatore. Ha avuto un inciampo. Non entro nel merito, non giustifico: sono certo che tornerà in campo più forte e motivato di prima. Nel frattempo i suoi sogni e i suoi progetti vanno avanti: il Terracina prosegue. Il presidente al momento sono io e prego per lui e sono certo che lo rivedremo quanto prima”.