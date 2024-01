Il Terracina torna a sorridere dopo il caso Baioni: 2-0 al CS Primavera

Dopo il caos esploso in settimana con l'arresto di uno dei presidenti del club, Eugenio Baioni, il Terracina torna a sorridere. Nella 21esima giornata di Eccellenza, la formazione di Pernarella mette a segno una vittoria per 2-0 sul Centro Sportivo Primavera, con le reti di Bellante e Pesce che regalano i 3 punti in grado di rimanere appaiati alla vetta, sempre salda nelle mani dell'UniPomezia, oggi vittoriosa sul campo del Racing Ardea per 3-0. Prosegue dunque il testa a testa per la promozione in Serie D.