Terracina, battuto 2-0 il Ferentino: la vetta è a -2

Due punti dalla vetta per il Terracina: dopo la vittoria dell'Unipomezia, arrivata per 1-0 sul campo del Nettuno, i pontini vincono nel pomeriggio battendo il Ferentino. Al Colavolpe finisce 2-0: in gol nel primo tempo Bellante e alla ripresa Proietti. Tre punti importanti, dunque, per la squadra allenata da Pernarella, che permettono di rimanere appaiati alla capolista.

Terracina-Ferentino 2-0

Marcatori: 30' pt Bellante, 26' st Proietti