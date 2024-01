Arresto Eugenio Baioni, i tifosi del Terracina gli dedicano la vittoria: "Per il presidente"

Violenza, lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale: sono queste le accuse con le quali Eugenio Baioni, Presidente del Terracina Calcio, è stato fermato dalle forze dell'ordine dopo la denuncia della compagna. Baioni, secondo quanto riporta Rai News, avrebbe dato in escandescenza dopo aver assunto sostanze stupefacenti. E ancora, ai poliziotti non avrebbe permesso di farsi controllare addosso per verificare che non avesse armi o oggetti contundenti. Secondo i testimoni avrebbe opposto resistenza anche agli operatori del 118. L'uomo avrebbe poi aggredito un agente spingendolo violentemente contro una parete.

In questo clima piuttosto acceso, il Terracina Calcio, squadra che Baioni gestisce insieme al fratello, ha portato a casa i 3 punti contro il Centro Sportivo Primavera. Alcuni tifosi hanno voluto dedicare proprio al presidente la vittoria, come si legge sui canali social del club in alcuni commenti.