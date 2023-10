Le notizie più importanti di oggi 16 ottobre 2023 a Latina e in provincia

Un riepilogo della giornata di oggi, lunedì 16 ottobre, attraverso i fatti e le notizie più rilevanti che hanno riguardato Latina e la sua provincia.

- E' morta in un incidente d'auto dopo il suo primo giorno di supplenza in una scuola di Aprilia. La vittima della tragedia è Alessandra Tortomasi, aveva 42 anni. Il sinistro si è verificato sabato 14 ottobre a Lanuivo, tra via Astura e via Isola della Maddalena. La donna ha perso il controllo dell'auto e si è ribaltata contro il muro di cinta di un'abitazione. Troppo gravi le ferite riportate nella carambola, la 42enne è morta qualche ora dopo all'ospedale San Camillo di Roma (qui la notizia).

- Si avvia verso la conclusione il processo a carico di uno dei tre uomini accusati di essere gli autori degli attentati incendiari ai danni delle auto della sindaca di Sermoneta Giuseppina Giovannoli e della sua vice Maria Marcelli, avvenuti tra febbraio e maggio 2020. L'accusa ha chiesto una condanna a tre anni e mezzo di reclusione per l'uomo ritenuto il mandante dei roghi in serie (leggi qui la notizia).

- Nonnismo alla scuola di volo. Si è celebrato a Latina il processo a otto sergenti dell'Aeronautica militare, per violenza privata e lesioni nei confronti dell'allieva del 70° Stormo Giulia Schiff. Sfilano i testi, in particolare una ex allieva compagna di corso della parte offesa nella scuola di volo del capoluogo (leggi qui la notizia completa).

- Hanno agito anche nella provincia di Latina, e soprattutto nella zona di Gaeta, le 5 persone destinatarie di una misura cautelare personale emessa dal Gip del Tribunale di Napoli per una serie di truffe architettate contro gli anziani. La tecnica utilizzata era sempre quella del "finto nipote". Associazione per delinquere finalizzata alle truffe in danno di anziani è il reato contestato alla banda (leggi qui la notizia).

- Un episodio di calcio violento avvenuto domenica sul campo comunale di Doganella al termine della partita under 19 tra i padroni di casa e i ragazzi de La Setina valida per la prima giornata del campionato juniores.In pieno recupero, al 95esimo, gli animi si sono scaldati,quando ai setini è stato assegnato un calcio di rigore che ha permesso loro di pareggiare la partita (qui la notizia).

- Il mercato del lavoro appare in crescita nel 2023 in tutta la regione e anche nella provincia pontina, ma i dati non sono incoraggianti dal punto di vista dei contratti. I pontini sono infatti sempre più precari. Aumentano infatti i contratti a termini e stagionali e diminuiscono di mille unità gli indeterminati (qui l'analisi della Uil).