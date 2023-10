Maestra muore in un incidente dopo il primo giorno di scuola ad Aprilia

Stava tornandoo a casa dopo aver svolto il suo primo giorno di lavoro in una scuola di Aprilia Alessandra Tortomasi, la donna di 42 anni morta in un incidente stradale sabato 14 ottobre a Lanuivo.

La 42enne aveva appena finito la sua lezione come supplente nell’istituto pontino quando c’è stato il terribile sinistro mentre era a bordo della sua Fiat 500 di colore bianco. Come riporta Romatoday, secondo quanto hanno ricostruito i carabinieri di Ariccia, la donna fra via Astura e via Isola della Maddalena a Lanuvio ha perso il controllo dell’auto che si è ribaltata finendo contro il muro di cinta di un'abitazione, poco prima delle 13. Nell'impatto è stata sbalzata dall’abitacolo.

Troppo gravi le ferite riportate nella carambola, la 42enne è morta qualche ora dopo all'ospedale San Camillo di Roma. Secondo quanto emerso, Tortomasi avrebbe perso il controllo della 500 o per un guasto meccanico oppure potrebbe aver eseguito una manovra repentina, per evitare un animale che stata attraversando.

Oltre al grande amore per il suo lavoro, l’insegnamento, Alessandra Tortomasi aveva una grande passione per gli animali, per la natura e forte vocazione per il volontariato. In molti, saputa la notizia, si sono stretti nel dolore e sono tanti anche i messaggi lasciati sui social da quanti le volevano bene.