Le notizie più importanti di oggi 20 marzo 2024 a Latina e in provincia

Ripercorriamo la giornata di oggi, mercoledì 20 marzo, attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti e interessanti che hanno riguardato Latina e la sua provincia.

- In carcere madre e figlio che devono rispondere dei reati di furto aggravato, violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. In fuga dai carabinieri dopo aver messo a segno un furto sono stati bloccati dopo un inseguimento di 25 chilometri che iniziato ad Aprilia è terminato a Pomezia. Recuperata la refurtiva.

- Sentenza definitiva per alcuni componenti del clan Di Silvio coinvolti nell’inchiesta denominata “Movida” e che avevano impugnato le condanne in Appello. La Corte di Cassazione ha infatti confermato il verdetto di secondo grado per Costantino detto Costanzo Di Silvio, Antonio Patatino Di Silvio, Luca Pes e Mario Guadagnino. L’operazione nel dicembre 2020 aveva portato all’arresto di alcuni esponenti della famiglia rom ai quali erano stati contestati, a vario titolo, i reati di violenza privata, rapina ed estorsione aggravati dal metodo mafioso.

- Quasi due tonnellate di alimenti sequestrati perché privi di tracciabilità o conservati in locali non idonei: questo il bilancio di una serie di controlli effettuati dai carabinieri del Nas in ristoranti e negozi tra i territori di Priverno e di Itri. Chiusa una vendita all'ingrosso di detersivi e articoli per la casa; elevate anche sanzioni per migliaia di euro.

- Tragedia alla stazione di Terracina dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo. La drammatica scoperta è stata fatta nella notte; la vittima è un 43enne di origini indiane, senza fissa dimora. In corso le indagini per risalire alle cause del decesso.

- Encomio per i due ragazzi che nella sera del 17 febbraio, con coraggio, hanno salvato la vita di una giovane che a bordo dell’auto aveva terminato la corsa nel canale Pio VI. La cerimonia in Comune a Terracina dove il sindaco e il presidente del Consiglio comunale hanno voluto rendere omaggio a Giovanni e Livio. “Voglio ringraziare ancora una volta questi due ragazzi per il loro gesto di profondo altruismo e di grande coraggio, per niente scontato” ha detto il primo cittadino Giannetti.

- "Abbiamo lavorato a testa bassa”: nel corso di una conferenza stampa il presidente della Regione Francesco Rocca ha illustrato i risultati del primo anno di lavoro del centrodestra nel Lazio; dai numeri sulle delibere varate in giunta a quelli sulle risorse stanziate per la sanità, ma anche termovalorizzatore, diritti, rapporti con i sindaci, case popolari, senza dimenticare difficoltà e situazioni critiche ancora non risolte, come le liste d'attesa interminabili (qui il bilancio del presidente Rocca).