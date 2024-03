Madre e figlio in fuga dopo il furto, auto bloccata al termine di un inseguimento di 25 chilometri

In fuga dopo un furto sono stati fermati dopo un inseguimento di 25 chilometri: così madre e figlio, rispettivamente di 60 e 35 anni, sono stati arrestati dai carabinieri. E’ accaduto nella serata di ieri, martedì 19 marzo, tra i territori della provincia di Latina e quella romana.

La fuga e poi l’inseguimento

Tutto ha avuto inizio ad Aprilia dove i carabinieri della sezione radiomobile del Norm ha intimato l’alt alla vettura su cui viaggiavano madre e figlio. Il conducente però non si è fermato ma ha spinto il piede sull’acceleratore tentando di scappare. Ne è nato così un inseguimento che da Aprilia, e per 25 chilometri, si è concluso a Pomezia dopo aver attraversato anche il territorio di Ardea, con vari tentativi da parte della vettura in fuga di speronare lla gazzella dell’Arma. Nella provincia romana, dove grazie al coordinamento con la centrale operativa della Compagnia dei carabinieri Ardea sono sopraggiunte altre pattuglie, è finita la corsa dell’auto bloccata dai militari.

La perquisizione e poi l’arresto

A quel punto la vettura su cui viaggiavano madre e figlio è stata sottoposta a una perquisizione che ha permesso di rinvenire 20 sacchetti di vernice di tipo “quarzolite tonachino” che erano stati appena rubati in un cantiere edile di Aprilia. Al termine di tutti gli accertamenti i due sono stati arrestati per furto aggravato, violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale; come disposto dall’autorità giudiziaria sono stati poi portati in carcere, nella casa circondariale di Velletri lui e di Rebibbia lei.