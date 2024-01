Le notizie più importanti di oggi 7 gennaio 2024 a Latina e in provincia

Riviviamo la giornata di oggi, domenica 7 gennaio, attraverso il racconto delle notizie, dei fatti e delle storie più importanti che hanno interessato Latina e tutta la sua provincia.

- Sorride anche la provincia di Latina dove sono stati venduti due dei biglietti vincenti dell’edizione 2023-2024 della Lotteria Italia. A Cisterna e nel capoluogo sono stati staccati infatti i tagliandi che si sono aggiudicati il premio di terza categoria, quello da 20mila euro (qui tutti i biglietti vincenti di prima, seconda e terza categoria).

- Subito una risposta concreta dopo le riunioni del Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza in Prefettura per affrontare il tema della “malamovida” a Formia. In campo i carabinieri che nel fine settimana dell’Epifania hanno intensificato i controlli, con particolare attenzione soprattuto ai locali.

- Altre due truffe informatiche sono state scoperte nelle scorse ore dai carabinieri che nelle ultime settimane hanno rafforzato le attività per contrastare il dilagante fenomeno che sta prendendo sempre più piede anche nella provincia di Latina. Tre sono le persone denunciate per due diversi casi su cui hanno fatto luce i militari di Lenola.

- Fa discutere il caso dell’incontro dal titolo “Un ponte per la pace” organizzato prima delle festività natalizie nel liceo Meucci di Aprilia. La polemica esplosa dopo un articolo di Latina Oggi che ha posto l’attenzione sulla presenza di alcuni filorussi all’evento. E’ di oggi l’intervento della Regione Lazio che dopo la bufera ha voluto fare delle precisazioni: “Come Ente non abbiamo mai attrezzato l’iniziativa di OpenHub; sono stati attivati tutti gli approfondimenti sul caso” ha spiegato attraverso una nota la Regione.