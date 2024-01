Controlli nel fine settimana dell’Epifania a Formia con particolare attenzione al fenomeno della movida. Il tema nei giorni scorsi era stato al centro di diverse riunioni del Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza in Prefettura, l’ultima proprio alla vigilia del giorno della Befana.

Nel week end, in concomitanza anche con gli eventi organizzati proprio negli ultimi giorni delle festività natalizie, la Compagnia dei carabinieri di Formia ha predisposto numerosi servizi di controllo del territorio, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere. Sono stati inoltre controllati, per il rispetto della normativa amministrativa di settore, diversi locali adibiti a ristorazione e somministrazione di bevande alcoliche, meta della movida pontina. Dodici sono stati gli esercizi pubblici sottoposti ad accertamenti, dove è stato verificato il rispetto delle varie prescrizioni imposte dalla legge in particolar modo con riferimento ad autorizzazioni e licenze per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Particolare attenzione è stata posta anche dal punto di vista urbanistico, e le verifiche sono state volte ad accertare che i locali fossero in possesso delle autorizzazioni prescritte per l’occupazione del suolo pubblico. In risposta alle sempre più numerose richieste di intervento da parte dei cittadini, residenti nelle vie della movida formiana, sono stati svolti specifici controlli anche in relazione alle autorizzazioni per lo svolgimento di eventi di intrattenimento e/o spettacoli musicali in relazione legge quadro sull’inquinamento acustico, la legge regionale di recepimento al nr. 18/2001 e il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Inoltre l’attività dei carabinieri è stata mirata alla sensibilizzazione della somministrazione delle bevande alcoliche da parte dei titolari dei locali incentivando i controlli volti al divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori.

“Il risultato finale ottenuto dai militari - spiegano dall’Arma - è stata una maggiore informazione degli esercenti attività di ristorazione e somministrazione a vario titolo di alimenti e bevande sulle normative di settore” e proprio nei confronti di uno di questi è stato elevato un verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo per la mancanza di apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico.

In totale nel corso dei servizi sono stati sottoposti a verifica 12 esercizi e sono state controllate 40 auto e 76 persone.