Mala movida, occhi puntati sul Formia: controlli intensificati nelle zone di aggregazione giovanile

La movida di Formia sotto stretta osservazione. Sono stati diversi gli episodi di criticità segnalati in questi giorni di festività, che hanno portato il prefetto di Latina Maurizio Falco a riunire il Comitato per l'ordine e la sicurezza già poco prima di Capodanno. Nella giornata di ieri, 5 gennaio, un nuovo vertice per fare il punto della situazione.

All'incontro hanno partecipato il sindaco di Formia Gianluca Taddeo, il questore Raffaele Gargiulo e tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine. Sul tavolo di discussione l'esame dei possibili rischi per l'ordine e la sicurezza pubblica in occasione di eventi particolari organizzati in città, ricorrenze e festeggiamenti che possono generare assembramenti di persone. Dall’analisi condotta nel corso dei ripetuti incontri è emerso che, per effetto delle ordinanze emesse dal sindaco di Formia e grazie alla preziosa sinergia e condivisione con le forze territoriali e al lavoro di monitoraggio e controllo assicurato costantemente da polizia e carabinieri, l’attuale situazione della movida risulta gestibile e non sintomatica di episodi di microcriminalità o di pericolosità pubblica.

Il controllo della città, concentrato soprattutto nei luoghi di maggiore aggregazione giovanile, resta comunque una priorità per l'amministrazione, ribadita dal prefetto Falco e dal questore.