Le notizie più importanti di oggi 8 aprile 2024 a Latina e in provincia

Ecco i principali fatti di oggi, lunedì 8 aprile, che hanno riguardato Latina e la sua provincia.

- Un altro incidente sul lavoro si è verificato nella giornata di oggi tra i comuni di Latina e Sermoneta. In via Carrara un operaio è precipitato dal tetto del capannone di un'azienda mentre era intento a effettuare lavori di riparazione. Gravissime le sue condizioni. L'uomo è infatti caduto da un'altezza di circa 9 metri. Soccorso da un'eliambulanza, è stato trasferito all'ospedale San Camillo di Roma.

- Furti negli appartamenti: condannati i cinque ladri. Hanno scelto di patteggiare la pena le cinque persone arrestate il 25 febbraio scorso dai carabinieri del reparto territoriale di Aprilia, considerati autori di un furto ai danni di un anziano residente a Campoverde dalla cui abitazione avevano portato via monili in oro, orologi e denaro contante. Si tratta di giovani di età compresa tra i 19 e i 28 anni, condannati a un anno e mezzo ciascuno.

- Una vasta operazione antidroga condotta dai carabinieri del comando provinciale di Perugia ha coinvolto anche la provincia di Latina. L'attività è scattata all'alba di oggi e ha toccato anche le province di Caserta, Arezzo, Lucca, Pisa e Varese. I militari hanno dato esecuzione a un provvedimento cautelare emesso dal gip del tribunale di Perugia su richiesta della Dda nei confronti di 24 persone, indagate per associazione finalizzata al traffico, detenzione e spaccio di quantità ingenti di droga, in particolare eroina. Alcune perquisizioni sono state effettuate anche in provincia, in particolare nel territorio di Aprilia (qui la notizia completa).

- Al via a maggio i lavori nell’area del mercato settimanale di via Rossetti, a Latina. A darne notizia l’amministrazione comunale dopo l’annuncio fatto nel corso della commissione Attività produttive di questa mattina, presieduta dal consigliere Dino Iavarone. Gli interventi prevedono, tra le altre cose, il rifacimento del manto stradale e la nuova segnaletica orizzontale per identificare le superfici dei banchi del mercato, ma anche la riqualificazione dell'edificio dove sono collocati i servizi igienici.

- Un maxi incendio è scoppiato questa mattina nel territorio di Ardea. Da quanto si apprende in quella che sembra essere una discarica abusiva sono andati a fuoco rifiuti e cumuli di pneumatici. Il rogo ha causato una enorme nube nera che si è levata in cielo e che si è spostata nella zona del litorale e dei Castelli. L’Arpa ha posizionato il campionatore che dovrà verificare il tipo di sostanze immesse nell’aria dal materiale andato a fuoco. L’assessora regionale Palazzo: “Stiamo monitorando con la massima attenzione la situazione”.