Il sostegno di fan e amici a Tiziano Ferro dopo la notizia del divorzio

La notizia dell’imminente divorzio tra Tiziano Ferro e Victor Allen arriva come un fulmine a ciel sereno, perché la coppia, sebbene molto riservata, ha fatto trasparire da sempre una intesa e un amore profondo.

Fu lo stesso Tiziano a raccontare con emozione a Mara Venier la romantica proposta di matrimonio di Victor il giorno del 39° compleanno del cantante: un principe azzurro in ginocchio con un anello in mano. Un progetto di vita comune che si è concretizzato ulteriormente con l’arrivo dei figli, e che oggi con dolore si sgretola.

Chi è Victor Allen

Da sempre molto riservato, non ha profili social, Victor Allen è stato l’ombra gentile accanto a Tiziano, sempre affabile e paziente con i fan del marito, premuroso con i bambini. Consulente per la Warnes Bros e titolare di un’agenzia di marketing, è apparso in pubblico solo nelle foto ufficiali con il cantautore pontino o quelle rubate dai paparazzi durante momenti felici passati insieme.

Il sostegno di amici e fan

Grande la sorpresa dei fan che vedevano in Tiziano e Victor una coppia ideale, ma che hanno espresso un amore e un sostegno intramontabili nei confronti del cantautore “Ti aspetteremo qui come sempre. Non importa quando. Noi ci saremo” e ancora “Per tutte le volte che tu sei stato accanto a noi anche solo attraverso un paio di cuffiette, ora è il momento di fare la nostra parte e la faremo senza sforzo o sacrificio. Sempre al tuo fianco, Tizià”. Al coro di incoraggiamenti dei fan si sono uniti quelli di vari personaggi celebri del mondo della musica e non solo che hanno dimostrato l’affetto verso Ferro con parole o semplici emoticon: Emma, Annalisa, J Ax, Giorgia; Laura Torrisi, Pamela Prati, Giuliano Sangiorgi, Alessandra Amoroso, Giusy Ferreri, Nina Zilli, Paola e Chiara, Levante, Tiromancino, Frankie Hi-nrg mc.

Tra tutti spicca Roberto Casalino, amico storico di Tiziano, che ha vissuto con lui l’adolescenza a Latina e i primi passi nel mondo della musica e le sue dolcissime parole “E se potessi azzerare le distanze, in questo momento ti abbraccerei fortissimo come ho fatto sempre”.

Queste manifestazioni d’amore in un momento difficile non stupiscono dato l’affetto e la generosità da sempre dimostrato da Tiziano Ferro verso i propri fan e verso i colleghi con i quali ha collaborato e con quelli legati da stima reciproca.

Un divorzio è come un uragano che scuote in maniera indelebile una famiglia, l’augurio per tutti loro, soprattutto per Margherita e Andres, è che riescano a trovare serenità e amore anche in questa nuova fase della loro vita.