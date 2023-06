La promessa di Tiziano Ferro ai latinensi: “Presto canteremo anche sotto il nostro cielo”

Due giorni di tripudio i concerti romani di Tiziano Ferro che hanno visto il pubblico pontino riversarsi nella capitale e scambiare vero amore con il cantautore.

L’emozione di tornare sul palco dopo anni di assenza, di trovare un pubblico che lo ama e lo segue assiduamente. L’emozione di sentir cantare un grande professionista.

Due giorni di forti emozioni: dall’omaggio alla città del concerto del 24 giugno, alla quale ha dedicato il pezzo “Ti Voglio Bene”, l'accorato messaggio contro ogni tipo di discriminazione, al duetto tutto pontino con Roberto Casalino, caro amico di infanzia con il quale ha scritto il nuovo singolo dell’album Il Mondo è Nostro “Destinazione Mare” al quale dedica parole davvero toccanti “Mi hai insegnato cosa vuol dire la parola “amico”. Auguro di cuore a tutti anche solo la metà della gioia, della bellezza e del senso di protezione che abbiamo vissuto in questi primi 30 anni”.

Tiziano Ferro, lasciando Roma per proseguire il tour nei grandi stadi, commenta queste due serate ringraziando il pubblico del calore e l’amore dimostrato, e in particolare ringrazia i latinensi “E ai miei concittadini che hanno portato uno ad uno i mattoni della mia Latina perché sentissi che loro ci sono sempre; eravate tanti, eravate splendidi” e poi ancora “A Latina. Ai miei concittadini accorsi all’Olimpico: vi ho visti uno ad uno ed eravate tanti e belli come il sole! Quell’orgoglio che brillava nei vostri occhi mi ha detto tutto. Ci siete sempre stati, sempre: e quando mi sentirò solo penserò a voi. Grazie Latina, cuore mio! Prometto che presto canteremo anche sotto il nostro cielo”.

Non sappiamo se Tiziano ha avuto modo di leggere l’invito della sindaca Matilde Celentano a venire a cantare a Latina, ma di sicuro da oggi i fan possono tornare a sperare di sentir cantare il loro beniamino sotto il cielo della nostra città.