Serie B: Altra sconfitta per Formia contro la CJ basket Taranto

Il PalaVirtus saluta la Serie B con un'altra netta sconfitta per il Meta Formia che si arrende alla CJ basket Taranto.

Partita decisa già nel primo tempo con gli ospiti che conducono fino alla fine fino al rotondo risultato finale. Per Formia ora ci sarà una off season importante per preparare il ritorno immediato in Serie B.

Meta Formia - CJ Basket Taranto 56-98 (13-26, 13-32, 17-19, 13-21)

Meta Formia: Giuseppe Prete 19 (3/4, 4/10), Riccardo Agbortabi 14 (5/14, 1/4), Matteo Antoniani 14 (2/3, 3/4), Aaron Mutombo 6 (2/6, 0/1), Davide Bertin 3 (1/6, 0/1), Daniele Mauriello 0 (0/0, 0/2), Lorenzo Torlontano 0 (0/5, 0/1), Manuel Marciano 0 (0/0, 0/0), Giovanni La mura 0 (0/0, 0/0), Jacopo Tartaglione 0 (0/0, 0/1), Ludwig Tilliander 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 11 - Rimbalzi: 26 6 + 20 (Riccardo Agbortabi 6) - Assist: 12 (Riccardo Agbortabi, Davide Bertin 3)

CJ Basket Taranto: Alberto Conti 21 (7/12, 2/4), Ricards Klanskis 16 (8/9, 0/0), Biagio Sergio 13 (2/2, 3/5), Giovanni Gambarota 13 (4/7, 0/1), Riziero Ponziani 9 (4/6, 0/1), Hugo Erkmaa 9 (3/3, 1/3), Manuel Diomede 9 (0/0, 3/4), Gianmarco Conte 8 (4/8, 0/2), Matteo Carone 0 (0/0, 0/2), Luca Cianci 0 (0/3, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 9 - Rimbalzi: 41 10 + 31 (Ricards Klanskis 11) - Assist: 24 (Manuel Diomede 5)