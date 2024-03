Serie A2: Latina cade a Rimini. Brutta sconfitta per la Benacquista Assicurazioni

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket affronta una partita difficile sul caldo campo della Rivierabanca Rimini Basket e non riesce nell'impresa di superare una delle squadre più in forma del campionato. I nerazzurri provano a tenere testa alla fisicità e all'intensità offensiva degli avversari, soprattutto nei primi due quarti, ma i padroni di casa, trascinati da un eccellente Johnson, riescono a mantenere l'inerzia del match in proprio favore, nonostante Latina provi costantemente a riavvicinarsi. Il match si conclude sul 92-73, con Gabriele Romeo miglior realizzatore per la Benacquista con i suoi 22 punti personali e 2 assist, seguito da Mayfield con 19 e 4 assist.

Il prossimo appuntamento è per sabato 23 marzo alle ore 19:00 al Palasport di Cisterna di Latina, dove i nerazzurri, riceveranno la Flats Service Fortitudo Bologna in occasione della sesta giornata della Fase a Orologio.

RivieraBanca Basket Rimini - Benacquista Assicurazioni Latina 92-73 (27-23, 17-14, 25-20, 23-16)

RivieraBanca Basket Rimini: Justin Johnson 29 (10/14, 3/4), Alessandro Simioni 15 (5/7, 0/1), Stefano Masciadri 13 (2/2, 3/3), Simon Anumba 10 (3/4, 1/2), Alessandro Grande 8 (1/1, 2/4), Giovanni Tomassini 5 (1/3, 1/3), Alessandro Scarponi 5 (1/1, 1/2), Derrick Marks 4 (2/4, 0/0), Andrea Tassinari 3 (0/1, 1/1), Francesco Pellegrino 0 (0/0, 0/0), Simone Bonfè 0 (0/1, 0/0), Adamu adam Abba 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 15 - Rimbalzi: 31 4 + 27 (Justin Johnson, Alessandro Simioni 8) - Assist: 27 (Giovanni Tomassini 7)

Benacquista Assicurazioni Latina: Gabriele Romeo 22 (6/9, 3/5), Demario Mayfield 19 (3/6, 2/8), Ivan Alipiev 9 (2/6, 1/3), Samuele Moretti 9 (3/7, 0/0), Jacopo Borra 8 (3/6, 0/0), Salvatore Parrillo 6 (3/4, 0/3), Lorenzo Zangheri 0 (0/3, 0/1), Kenneth Viglianisi 0 (0/1, 0/2), Felix Amo 0 (0/0, 0/0), Borislav georgiev Mladenov 0 (0/0, 0/0), Jacopo Rapetti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 22 - Rimbalzi: 31 10 + 21 (Jacopo Borra 6) - Assist: 9 (Demario Mayfield 4)