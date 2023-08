Benacquista Latina, ancora un grande colpo di mercato: arriva la guardia ex Cantù

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket annuncia dal proprio sito ufficiale di aver siglato un accordo per ottenere le prestazioni sportive dell’atleta statunitense Frank Gaines. Il cestista farà parte del roster nerazzurro nel campionato di Serie A2 2023-2024.

Gaines, guardia, classe 1990 per 191 cm di altezza e 88 kg di peso, si legge ancora sul sito ufficiale, è un innesto di grandissima importanza per il club nerazzurro.

La carriera del giocatore americano non ha bisogno di presentazioni, vanta esperienze di alto livello non soltanto in Italia, dove tra le altre squadre di Serie A ha vestito anche le maglie di Trieste, Pallacanestro Cantù e Virtus Bologna mettendo a referto circa 1200 punti (è stato il miglior realizzatore nella stagione 2018-2019).

Gaines ha esordito nel basket NCAA nella stagione 2009/2010 con i “Fort Wayne Mastodons”, squadra della Purdue University (Indiana). Dopo quattro stagioni si è spostato ai “Maine Celtics” e subito dopo è arrivata la prima chiamata in Europa, proprio in Italia, con la “JuveCaserta”.

Nella stagione 2014-2015 Gaines ha iniziato una fase della propria carriera che lo ha portato a conoscere il basket di molti campionati diversi. Sempre in Italia alla “Virtus Pesaro”, poi di nuovo negli USA in forza agli “Oklahoma City Blue” per passare quindi agli “Humacao” di Porto Rico, ai polacchi del “King Szczecin”, ai tedeschi del “Rasta Vechta” e infine ai Russi del “Parma Perm”. Nel giugno 2018 Gaines ha fatto il suo ritorno in Italia per associarsi tra le file di “Cantù”, dove ha realizzato 609 punti, 95 rimbalzi e 77 assist in 30 partite.

Una stagione eccezionale per lui, contraddistinta da una prestazione incredibile nella sfida contro l’Olimpia Milano, dove segna ben 44 punti, e che lo ha visto laurearsi Miglior Marcatore LBA 2018/2019 con una media di 20.3 a partita.

Poi ancora una stagione in Italia per lui con la Virtus Bologna. Nella stagione 2020/2021 è stato protagonista su tre diversi campi, prima in Israele con il “Bnei Herzeliya”, poi di nuovo a “Cantù” e infine una seconda esperienza a Porto Rico con i “Cangrejeros de Santurce”.

La stagione 2021/22 è stata europea, in forza al “Benfica” nel campionato portoghese, dove ha realizzato 317 punti, 37 rimbalzi e 37 assist in 20 apparizioni.

L’ultima stagione lo ha visto calcare nuovamente i campi della massima serie italiana, vestendo la maglia di Trieste. dove è rimasto fino a febbraio del 2023, prima di approdare in Francia alla Fos Provence Basket dove ha disputato 13 partite.

"Ringrazio il GM Mariano Bruni e la Società che quando si è presentata l’opportunità di reclutare Frank sono stati pronti a non farsi sfuggire l’occasione e si sono assicurate le prestazioni di un giocatore molto importante per la nostra categoria – dichiara il capo allenatore della Benacquista, coach Di Manno – Gaines non ha certo bisogno di presentazioni, ha già vestito i colori di alcune tra le più importanti squadre della pallacanestro italiana, ha grandi doti realizzative e potrà aiutare nel migliore dei modi la squadra a raggiungere i propri obiettivi".

"Amo l’Italia come Paese e la considero come una seconda casa - dichiara Frank Gaines che a Latina l’amico Sasà Parrillo con cui ha giocato a Cantù - e ho scelto di venire a Latina perché c’è uno dei miei italiani preferiti di tutti i tempi: Sasà Parrillo e anche perché sarà per me l’occasione per dimostrare di essere lo stesso giocatore, se non migliore. Sarà l’opportunità per riscrivere la narrativa che qualcuno ha provato a diffondere nelle ultime stagioni".