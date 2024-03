La benacquista Assicurazioni Latina Basket in trasferta contro Cento in cerca di una vittoria fondamentale

In occasione della giornata 7 della Fase a Orologio, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket è chiamata ad affrontare la trasferta in Emilia Romagna, che la vedrà sfidare la Sella Cento sul parquet del Balturn Arena. Palla a due in programma alle ore 19:00 di sabato 30 marzo 2024.

Per la squadra nerazzurra si tratta, anche in questo caso, di una partita dall'alto peso specifico, considerata la posizione in classifica e il numero di gare rimaste prima del termine della Seconda Fase di Qualificazione del Campionato di Serie A2 Old Wild West. Latina ha la necessità di conquistare punti per smuovere il proprio punteggio e continuare a combattere per raggiungere l'obiettivo.

D'altro canto gli avversari di turno sono in un buon momento di forma, giocano tra le mura amiche e delle ultime 9 partite disputate ne hanno vinte 7. Un percorso che ha permesso loro di conquistare la settima posizione in classifica nel Girone Rosso, a quota 26 punti.

Sarà fondamentale per la Benacquista l'approccio al match e la capacità di mettere in campo fin dal primo minuto tutta la grinta, la determinazione, l'intensità, la concentrazione e l'impegno che hanno contraddistinto Capitan Parrillo e compagni per l'intera stagione.