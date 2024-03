Latina Basket riceve la Flats Service Fortitudo Bologna. Capitan Parrillo: "Ce la stiamo mettendo tutta per compiere questa impresa"

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket torna a giocare sul parquet del Palasport di Cisterna di Latina, da qualche settimana nuova casa dei nerazzurri, e lo fa affrontando la blasonata Flats Service Fortitudo Bologna, in occasione della sesta giornata della Fase a Orologio. Palla a due alle ore 19:00 di sabato 23 marzo 2024.

Come tutte le gare casalinghe di questa seconda fase del campionato di Serie A2 Old Wild West, anche questa vedrà Latina competere con un'altra big del girone Rosso. La Fortitudo occupa la terza posizione in classifica con 38 punti al suo attivo (2 sole lunghezze di distanza da Udine, 6 dalla capolista Forlì) e sta disputando una stagione di altissimo livello. Ne ha data ampia dimostrazione anche in occasione della recente Final Four di Coppa Italia in cui ha avuto la meglio in maniera netta sulla capolista del girone Verde, Trapani (sconfitta solo 2 volte dall'inizio del campionato) e, nonostante abbia avuto delle assenze importanti, ha disputato un'ottima gara anche nella finale contro Forlì.

La formazione allenata da Coach Attilio Caja può contare su un roster importante, anche se nel match di sabato, come si legge in una nota della società bolognese, non avrà a disposizione due giocatori rilevanti come Aradori e Fantinelli. Chiaramente la forza di Bologna è determinata anche da altri atleti talentuosi ed esperti, come la coppia di americani e Riccardo Bolpin (ex nerazzurro, è stato a Latina nella stagione 2019/20) ma anche da una tipologia di gioco molto efficace.

Sul fronte Benacquista è forte il desiderio di riuscire a raggiungere l'obiettivo della permanenza nella categoria, ed è proprio questa grande voglia di compiere tale impresa a spingere il gruppo ad allenarsi con enfasi e a prepararsi con impegno all'appuntamento di sabato sera. Fermo restando il massimo rispetto nei confronti di un avversario del calibro della Fortitudo Bologna, i nerazzurri scenderanno in campo con entusiasmo, energia, grinta, ma soprattutto con la massima attenzione e la forza di mantenere alta la concentrazione fino all'ultimo minuto.