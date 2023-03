Basket, derby in trasferta con la Stella Azzurra per la Benacquista Latina

Derby sul campo della E-gap Stella Azzurra per l’ultima gara della prima fase di qualificazione del Campionato di Serie A2 della Benacquista Assicurazioni Latina Basket. I nerazzurri scendono in campo alle 18 di domenica 26 marzo sul parquet del palazzetto dello sport di Guidonia.

Ai fini della classifica la gara non ha particolare valore dato che entrambe le compagini sanno già in quale poule della “fase a orologio” sono inserite. I nerazzurri, che hanno già conquistato la permanenza nella categoria anche per la prossima stagione, giocheranno la seconda fase promozione nel girone bianco (ranking 13°-18° posto) cercando di conquistare un piazzamento nella griglia playoff; i capitolini, al contrario disputeranno la seconda fase nel girone salvezza con l’obiettivo di evitare i playout.

Indipendentemente dal discorso classifica, la Benacquista affronterà la trasferta romana spinta da forti motivazioni, in primis la voglia di riscattare la precedente prestazione casalinga con Trapani. Il derby con la Stella servirà come preparazione per le prossime importantissime sfide che attendono i pontini e dai cui risultati dipende la possibilità di raggiungere l’ambizioso obiettivo dei playoff. Per il prosieguo della stagione, sarà fondamentale ritrovare la giusta attitudine mentale oltre alla necessaria capacità di mantenere alto il livello di concentrazione. Tutto ancora può accadere, non bisogna smettere di credere nelle proprie potenzialità.

“Sarà una partita ininfluente dal punto di vista della classifica per entrambe le squadre, ma per noi l’aspetto importante sarà la preparazione alla seconda fase - ha detto coach Franco Gramenzi alla vigilia della gara -. A mente fredda, e superata la rabbia per la sconfitta con Trapani, aver conquistato la salvezza anticipata, viste le tante difficoltà che questo campionato presenta e dati i tanti infortuni che non ci hanno quasi mai permesso di essere al completo, riuscire a salvarsi in anticipo è un risultato molto positivo. Tornando al futuro, anche questa settimana ci siamo allenati a ranghi ridotti, per via di alcuni piccoli infortuni che speriamo, però, di poter recuperare, l’obiettivo resta quello di prepararci nel miglior modo possibile alle prossime gare che decideranno l’ingresso nei playoff”.