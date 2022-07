Aprilia, arriva Emanuele Capuano

Il mercato dell'Aprilia continua con l'arrivo di Emanuele Capuano, esterno classe 1997 che nella scorsa stagione ha giocato in Serie D con il Monterotondo. La nota del club:

"L’Aprilia è lieta di annunciare di aver trovato l’accordo per la stagione 2022/2023 con l’esterno classe 1997 Emanuele Capuano, reduce dall’esperienza in D con il Monterotondo Scalo. In passato ha vestito le maglie di Tamai, Città di Anagni, Crema 1908, Unicusano Fondi dopo essere uscito dalle giovanili della Lazio".