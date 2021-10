Aprilia, Galluzzo senza Njambè per tre giornate

Pesante squalifica all'attaccante camerunense per il rosso di domenica contro l'Afragolese. Il tecnico pensa alle alternative per l'anticipo a Monterotondo Scalo. Mercato, ecco l'under Talamonti

Di questi tempi non è facile giocarse senza l'apporto di Moussadja Njambè, bontà della rosa dell'Aprilia a parte. Galluzzo deve fare a meno dell'attaccante camerunese, qualificato per tre giornate dopo aver reagito ad insulti in campo, di cui possiamo immaginare il contenuto, nel finale di match contro l'Afragolese.

Un rosso, che peraltro sa di beffa in quanto chi l'ha provocato la passata liscia, ma che soprattutto priva la squadra di quel lavoro sporco e di qualità al tempoo stesso che in queste prime giornate si è rivelto determinante tra Campionato e Coppa Italia. Far salire la squadra, fornire assist, andare al tiro e segnare gol. Cose non da poco. Comunque il tecnico sta valutando le alternative, ma l'Aprilia sicuramente cambierà anche strategia d'attacco, in base gli uomini scelti dal tecnico per il reparto avanzato.

Prossimo appuntamento sabato 9 ottobre, ore 15 allo stadio Ottavio Pierangeli di Monterotondo Scalo. Sul terreno di gioco lungo la Salaria, sarà per l'Aprilia un'altra prova di maturità contro la squadra di Attilio Gregori, in difficoltà di classifica con un punto conquistato però sul campo dell'Ostiamare domenica scorsa.

Confronto tra chi non ha ancora vinto nel primo storico campionato di Serie D e chi non ha ancora vinto fuori casa. Curosità vuole che, tra Campionato e Coppa Italia, l'Aprilia abbia giocato lontato dal Quinto Ricci soltanto in casa del Gladiator, teatro di un'epica rimonta dallo 0-3 al 3-3 all'esordio.

Mercato

Si aggiunge alla rosa Simone Talamonti, classe 2003, difensore centrale ex Cittadella Under 19. Queste le sue prime parole: "Ho trovato un gruppo che mi ha accolto benissimo, sono contento dell'ottima partenza in campionato e ringrazio tutti dal Presidente, al direttore sportivo e allo staff per avermi dato fiducia, spero di ripagarla a dovere. Mi auguro di giocare il più possibile, qui posso imparare molto e con la squadra dovremo pensare partita dopo partita cercando di arrivare più lontano possibile".