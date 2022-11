Aprilia, il comunicato: "Ci impegneremo nella campagna acquisti"

L'Aprilia è chiamata a cambiare marcia. Il club pontino, dopo i vari cambiamenti all'interno della società, ha intenzione di operare sul mercato. La nota della società:

"In merito all’intervista rilasciata al termine della gara casalinga contro il Cassino da parte del tecnico della prima squadra Marco Mariotti, la Società Aprilia ci tiene a sottolineare che è assoluta intenzione del club di impegnarsi nella campagna acquisti di dicembre per porre rimedio agli errori commessi da chi ha allestito in estate la rosa attuale.

Nonostante i risultati negativi, la Società, essendo trascorse ad oggi solamente 11 giornate, è fermamente convinta di poter salvare la categoria rinforzando l’attuale rosa non appena si aprirà la finestra di mercato. Si coglie inoltre l’occasione per ringraziare tutta l’attuale squadra per l’impegno profuso nelle ultime gare dove è mancato solo un pizzico di buona sorte.

Si conclude precisando, in merito alle critiche ricevute sul manto erboso dello stadio Quinto Ricci di Aprilia, che i problemi attuali sono causati solo ed esclusivamente dalla mancanza di interventi straordinari che sarebbero necessari ma che, fino alla data odierna, non sono stati riconosciuti ed autorizzati dall’Amministrazione Comunale".