Aprilia settore giovanile, Di Palma: "Pronti a fare sacrifici"

Vincenzo Di Palma, nuovo responsabile del settore giovanile dell'Aprilia, ha parlato di obiettivi ai microfoni del club:

"Con questo tipo di strutture è d’obbligo cercare di mantenere le categorie Elite ed al contempo preparare i ragazzi ad arrivare fino alla prima squadra. Per fare ciò credo che sia necessario costruire una mentalità forte, partendo dalle radici di questi ragazzi, non solo tecniche, ma umane: devono essere pronti a fare sacrifici, perché per arrivare a raggiungere certi livelli, bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare tanto sia sulle proprie aree di forza, sia sul miglioramento dei punti deboli. Ci vorrà solo un po' di pazienza ma cercheremo, in un progetto pluriennale, di poterlo fare il più in fretta possibile”.