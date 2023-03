Aprilia, ds Pagliaroli: "Niente calcoli, con il Tivoli per i tre punti"

Enrico Pagliaroli, direttore sportivo dell'Aprilia, ha parlato in vista del match di campionato contro il Tivoli, squadra della quale ha fatto parte dello staff nella scorsa stagione. Le parole:

"Sarà una partita difficile come lo sono state tutte fino ad oggi. Ci stiamo preparando bene già dalla scorsa settimana per questa gara. Scenderemo in campo con l'obiettivo principale, quello di portare a casa i tre punti".

"Il Tivoli è una squadra forte nonostante la classifica. Verranno qui per fare la partita. Hanno individualità importanti. Sarà una partita da prendere con le pinze. Per quanto riguarda il passato, è passato. Ora sono qui e cercheremo di portare a casa i tre punti. Potrebbe essere una svolta per il nostro finale di campionato. Dobbiamo iniziare a ragionare domenica per domenica, da qui in poi sono tutte finali. Vedremo se saremo salvi matematicamente o se dovremo affrontare i playout".